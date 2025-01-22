На Украине заявили, что каждый четвертый мужчина хочет навсегда покинуть страну

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Каждый четвертый мужчина (25%) хочет навсегда покинуть Украину после открытия границ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на результаты опроса одного из украинских фондов.

Среди молодых украинцев число желающих уехать из страны выше: каждый третий в возрасте 18–29 лет (33%). При этом больше всего хотят покинуть страну жители Восточной Украины (26,5%).

В качестве причины отъезда украинцы чаще всего называли отсутствие возможностей для развития (30,5%), угрозы жизни (29%), недостаточную соцподдержку от государства (29%) и желание воссоединиться с семьей (26%).

Ранее СМИ писали, что все больше украинцев сомневаются в победе Киева в конфликте с Москвой. "Патриотическое рвение" ослабевает из-за роста потерь и ранений среди военных, также усиливаются пессимистические мысли о будущем, утверждали журналисты.

Согласно данным опроса КМИС, который проводился в феврале 2024 года, 70% украинцев высказались о необходимости решить конфликт дипломатическим путем.