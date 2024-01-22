ЕК намерена усилить роль молодежи в предотвращении конфликтов на Ближнем Востоке

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Еврокомиссия объявила программу по расширению участия молодежи в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает RT.

В частности, представители ЕК хотят укрепить потенциал гражданского общества в Ираке, Ливане, Ливии и Тунисе. Европейские специалисты окажут поддержку молодежным организациям гражданского общества.

В документе говорится, что молодежные организации внутри стран лучше подготовлены использовать возможности и реагировать на вызовы, связанные с инклюзивным участием женщин и мужчин из числа молодежи, с учетом риска возникновения конфликтов.

Одной из приоритетных задач в рамках программы стало расширение прав и возможностей молодых женщин в качестве движущих сил перемен к лучшему на уровне общества. В инициативу вложат три миллиона евро.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, данный проект направлен на внедрение "западных ценностей" в арабские семьи через молодежь и женщин. Он уверен, что это повестка по управлению и нанесению ущерба странам третьего мира.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сомневается, что финансирование направлено на предотвращение конфликтов. По его мнению, смысл в том, чтобы попилить деньги, и никаких агентов влияния они на этом деле не приобретут.

В прошлом году сообщалось, что Еврокомиссия намерена выделить 9,2 миллиона евро на укрепление роли гражданского общества в Грузии.

Выделенные средства пойдут в том числе на мероприятия, направленные на поддержку справедливых выборов и интеграцию страны с Евросоюзом. Кроме того, ожидается, что грант поспособствует повышению влияния общества на реформы госуправления и децентрализацию власти.