ЕС теряет 600 миллиардов евро в год из-за массовой депрессии граждан – CМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европа столкнулась с "эпидемией" в виде массовой депрессии населения из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса, что привело к ухудшению экономических показателей. Об этом со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) пишет издание Interia.

"Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС", – указано в публикации.

Данные PIE свидетельствуют, что 62% респондентов Евросоюза негативно оценили свое психическое здоровье из-за прошедшей пандемии коронавируса и продолжающегося конфликта на Украине.

Подсчеты польского института свидетельствуют, что в 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, он составил более 600 миллиардов евро. Это обуславливается снижением уровня занятости и производительности труда.

В статье также приводится заявление экспертов ВОЗ, согласно которому, каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, возвращается в экономику в четырехкратном размере из-за повышения трудоспособности граждан.

До этого сообщалось, что десятки американских штатов, в том числе Калифорния и Нью-Йорк, подали в суд на Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и принадлежащую ей соцсеть Instagram (запрещена в РФ, принадлежит Meta), обвинив компанию в том, что она разжигает кризис психического здоровья у молодежи. В иске были приведены результаты исследований, в которых говорится, что использование соцсетей сопровождается дальнейшей депрессией, тревогой, бессонницей, влиянием на учебу и многими другими последствиями для детей.

Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой