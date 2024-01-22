Первый вице-премьер правительства Забайкалья заявил, что отправится добровольцем на СВО

Фото: телеграм-канал "МИРХАЙДАРОВ"

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Мирхайдаров поделился, что в ближайшие дни он вылетит в Грозный и вступит в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения.

"Скоро все это закончится, и скоро будет победа. Мир вашему дому", – добавил политик.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году более 500 тысяч человек привлекли в интересах объединенной группировки войск РФ, из них более 80 тысяч граждан – в качестве добровольцев.

По словам Медведева, значительное увеличение количества добровольцев в российскую армию заставило украинскую сторону начать принудительную мобилизацию.

Будущие контрактники в пункте отбора в Москве рассказали об отношении близких к их выбору