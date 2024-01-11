Свыше 500 тыс человек поступили на военную службу в РФ в 2023 году – Медведев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 500 тысяч человек привлекли в интересах объединенной группировки войск РФ в прошлом году. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.

"В 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, из них 420 тысяч – это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан – в качестве добровольцев", – отметил политик на собрании, кадры которого он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с тем он заявил, что поставленные Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию войск РФ выполнены в полном объеме и в нужные сроки.

По словам Медведева, значительное увеличение количества добровольцев в российскую армию заставило украинскую сторону начать принудительную мобилизацию.

В начале декабря прошлого года зампред Совбеза РФ рассказал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу отправились свыше 452 тысяч человек. Медведев отметил системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности Москвы, Севастополя, Чеченской Республики.

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