Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой, если США усилят давление

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество. Об этом он заявил в эфире YouTube канала Соловьев Live.
По его словам, портовая инфраструктура в стране есть. Он отметил, что форм взаимодействия множество.
"С тех самых первых минут истерики, которая случилась на Западе, в Америке, после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной – и без колебаний – поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами", – заявил он.
Ранее Рябков заявил, что РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление. Также он не исключил, что российская военная инфраструктура будет развернута в Венесуэле или на Кубе.
Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал это заявление. По его словам, власти США решительно ответят, если Россия предпримет шаги для продвижения в Латинскую Америку для развертывания своих сил.
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