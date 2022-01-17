Песков оценил возможность размещения российских войск на Кубе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о вероятности размещения российского вооружения на Кубе. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, в контексте нынешней ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.

Песков подчеркнул, что в Москве слышали заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о наличии у Вашингтона сценариев в случае вторжения РФ на Украину.

"Мы тоже разные сценарии рассматриваем, их должно быть меньше, не нужно делать сложным то, что сложным не является", – отметил Песков.

Ранее Рябков заявил, что РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление. Также он не исключил, что российская военная инфраструктура будет развернута в Венесуэле или на Кубе.

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал это заявление. По его словам, власти США решительно ответят, если Россия предпримет шаги для продвижения в Латинскую Америку для развертывания своих сил.

