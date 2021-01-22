Лидеры Евросоюза обсудят отношения с Россией на саммите в марте

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил по телефону Владимиру Путину, что главы 27 стран Евросоюза обсудят отношения с Россией на саммите в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросовета по итогам телефонного разговора.

"Председатель Евросовета проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией", – отмечается в заявлении.

Также Мишель и Путин отметили важность укрепления глобального мира и безопасности.

"Президенты обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений", – говорится в тексте.

Кроме того, в разговоре политики коснулись пандемии, обсудив в том числе и необходимость международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.

На последнем саммите ЕС главы европейских стран решили на шесть месяцев продлить санкции против России. Постановление о продлении санкций в отношении России утверждено Европейским советом.