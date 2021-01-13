Солдаты НАТО высадились на российский корабль в Средиземном море

Фото: twitter.com/EUNAVFOR_MED

Солдаты спецназа НАТО высадились на российский торговый корабль "Адлер" в рамках "дружественного визита". Об этом сообщается в Facebook операции.

Уточняется, что данная группа военных относится к Военно-морским силам Греции. На снимках, опубликованных в социальной сети, видно, как за "Адлером" двигалось судно F-459 Adrias. Солдаты попали на российский корабль с вертолета.

"Операция IRINI работает с судоходными компаниями, чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли", – сказано в посте.

Также известно, что спецназовцы демонстрировали флаги Греции и Евросоюза, а другие люди рядом – России.

Как сообщает РИА Новости, главной задачей миссии является контроль за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии. Операцию возглавляет контр-адмирал Фабио Агостини.

Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО стали чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, также фиксируется усиление активности у границ РФ и стратегической авиации США.

