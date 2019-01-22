СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны США

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США подтолкнули РФ к нарушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет журнал The Nation.

Авторы материала раскритиковали статью The New York Times, в которой винят в "нарушении договора" исключительно РФ за принятие на вооружение ракеты 9М729.

При этом никто из экспертов не говорит о размещении НАТО наземных комплексов Aegis Ashore на военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Противоракетный комплекс наземного базирования с противоракетами "Стандарт-3" модели 1Б представляет собой корабельную систему, в которой часть оборудования демонтирована и перенесена на сушу. Конструкция дополнена вертикальной пусковой надстройкой для 24 противоракет.

После небольших изменений Aegis Ashore может стать системой, которая способна запускать ракеты. По мнению экспертов The Nation, именно это могло подтолкнуть Москву к разработке 9М729 и нарушению ДРСМД.

Договор был подписан между США и СССР в декабре 1987 года. Он действует бессрочно. США обвиняют Россию в нарушении положений договора с 2014 года. Процесс выхода из Договора Соединенные штаты Америки планируют начать 2 февраля. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Процесс выхода США из договора займет полгода. При этом дверь для диалога двух стран по стратегической стабильности по-прежнему остается открытой, указывают американские дипломаты.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция американской стороны "застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России".