Киев отклонил предложение Москвы вернуть ему военную технику из Крыма

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Киев не планирует принимать предложение Москвы и забирать из Крыма свою военную технику. Такое заявление 22 января сделал глава МИД Украины Павел Климкин

"У нас нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию", – цитирует Климкина ТАСС. Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что власти страны так и не получили официального обращения от России по этому вопросу, назвав предложение Москвы "трюком".

Ранее сообщалось, что российские властивыразили готовность вернуть Киеву украинскую военную технику из Крыма, хотя она и находится в плачевном состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву оружия из Крыма жестом доброй воли.

В ответ на предложение российской стороны бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко посоветовал, прежде чем принимать технику, проверить ее на наличие "скрытых подрывных устройств". Украинский генерал напомнил о случаях, когда после Второй мировой войны немцы и итальянцы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали".