Киев отклонил предложение Москвы вернуть ему военную технику из Крыма

22 января, 19:29
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Киев не планирует принимать предложение Москвы и забирать из Крыма свою военную технику. Такое заявление 22 января сделал глава МИД Украины Павел Климкин
"У нас нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию", – цитирует Климкина ТАСС. Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что власти страны так и не получили официального обращения от России по этому вопросу, назвав предложение Москвы "трюком".
Ранее сообщалось, что российские властивыразили готовность вернуть Киеву украинскую военную технику из Крыма, хотя она и находится в плачевном состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву оружия из Крыма жестом доброй воли.
В ответ на предложение российской стороны бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко посоветовал, прежде чем принимать технику, проверить ее на наличие "скрытых подрывных устройств". Украинский генерал напомнил о случаях, когда после Второй мировой войны немцы и итальянцы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: