Украинский генерал посоветовал проверить военную технику из Крыма

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Переданную из Крыма украинскую военную технику нужно тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств". Такое заявление сделал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как пояснил украинский генерал, известны случаи, когда после Второй мировой войны немцы и итальянцы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали − со всеми вытекающими последствиями".

По словам генерала, передает РИА Новости, проверку техники необходимо будет провести еще в Крыму. "Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, − чтобы принимать ее или нет", − добавил Романенко.

Ранее сообщалось. что российские властиготовы вернуть Киеву украинскую военную из Крыма, хотя та находится в плачевном состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву оружия из Крыма жестом доброй воли.