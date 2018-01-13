Украинский генерал посоветовал проверить военную технику из Крыма

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Переданную из Крыма украинскую военную технику нужно тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств". Такое заявление сделал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Как пояснил украинский генерал, известны случаи, когда после Второй мировой войны немцы и итальянцы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали − со всеми вытекающими последствиями".
По словам генерала, передает РИА Новости, проверку техники необходимо будет провести еще в Крыму. "Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, − чтобы принимать ее или нет", − добавил Романенко.
Ранее сообщалось. что российские властиготовы вернуть Киеву украинскую военную из Крыма, хотя та находится в плачевном состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу Киеву оружия из Крыма жестом доброй воли.
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