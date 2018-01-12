Песков назвал жестом доброй воли передачу Киеву оружия из Крыма

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине жестом доброй воли.

"Президент говорил, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", – сказал он, передает РИА Новости.

Он напомнил, что часть техники была возвращена Украине до начала активных боевых действий на Донбассе.

"Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", – добавил Песков.

Ранее глава РФ заявил, что Россия готова вернуть Киеву украинскую военную технику из Крыма, несмотря на ее плачевное состояние. Речь идет об авиационной и бронетехнике. Он также не стал возражать против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов на полуострове.