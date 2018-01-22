Пушков высказался по поводу купания посла США в проруби

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал купание в проруби посла США в России Джона Хантсмана.
Пушков назвал купание посла самым ярким событием в отношениях России и США "в ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США", сообщает "Газета.ру".
"Посол старается, как может, только купание не поможет", – сочинил стихотворение российский сенатор.
21 января Хантсман принял участие в крещенских купаниях. Вместе с членами семьи он посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон.
По словам посла, купание ему понравилось. Хантсман заявил, что приобрел "незабываемый опыт". Другие американские дипломаты последовали его примеру.
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