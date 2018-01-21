Посол США в Москве поучаствовал в крещенских купаниях

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Посол США в Москве Джон Хантсман 21 января принял участие в крещенских купаниях, передает ТАСС. Вместе с членами семьи он посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон, а затем он, его жена и дочь Грей зажгли свечи.

Затем Хантсман с сотрудниками диппредставительства отправились к реке Истра, где оборудован спуск в воду. Посол вышел к камерам в халате и валенках. Ему понравилось купание. По его словам, он приобрел "незабываемый опыт". Другие американские дипломаты последовали примеру посла.

"Я никогда этого не забуду, купание произвело на меня огромное впечатление, – сказал Хантсман журналистам. – Это, действительно, великая русская традиция".