В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву

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Распространившаяся в СМИ информация о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву в ближайшее время является вымыслом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.

Ранее СМИ указывали, что Шольц может посетить РФ с мирной миссией, чтобы решить проблемы с политическим рейтингом в преддверии выборов.

Москва, в это же время, не получала запросов на визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию.

