В Совфеде оценили визит Шольца в Вашингтон

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Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры президента США и канцлера Германии Олафа Шольца, предположив, что в их рамках американская сторона могла донести до главы германского правительства информацию о новой роли ФРГ в украинском конфликте. Об этом сенатор написал в своем телеграм-канале.

"Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи", – отметил Климов.

Он предположил, что теперь Германии придется предоставлять Украине не только деньги и танки, но также инструкторов и разного рода специалистов. Климов полагает, что через некоторое время Вашингтон возложит такие же обязанности на Францию, окончательно превратив ЕС в свою колонию.

Сенатор уверен, что если Шольц воспротивится воле Вашингтона, ему быстро найдут замену.

4 марта Байден и Шольц во время переговоров в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать санкционную политику против России за спецоперацию на Украине "настолько долго, насколько это необходимо". Кроме того, лидеры двух стран призвали к "глобальной солидарности с украинским народом".

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