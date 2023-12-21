Глава Крыма Аксенов заявил, что слова министра обороны Украины Умерова ничего не стоят

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Слова украинского министра обороны Рустема Умерова о планах установления контроля над Крымом ничего не стоят. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире "Крым24".

По словам Аксенова, Умеров ничего из себя не представляет. Он разговаривал с людьми, с которыми учился украинский министр в Бахчисарайском районе, чтобы понять его логику во время принятия решений.

"Пустота просто, для картинки", – сказал Аксенов.

В заключение он добавил, что украинским властям – "дырку от бублика, а не Крым".

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что Киев в 2024 году усилит диверсии против Москвы. С его слов, целями могут стать объекты материально-технического снабжения, также в приоритете будут Крым и Черное море.

Аксенов сообщил о сбитых силами ПВО крылатых ракетах над территорией Крыма