В Белом доме разъяснили рекомендацию Госдепа отказаться от посещения Украины

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Рекомендация Госдепа воздержаться от поездок на Украину была и раньше, однако ее обновили в целях предоставить новые сведения, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, Госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной, <...> чтобы дать дополнительную информацию", – приводит ее слова РИА Новости.
В обновленной рекомендации говорится, что американцам следует воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России". Там утверждается, что Москва якобы планирует серьезные военные действия против Киева.
В заявлении также сказано, что граждане Соединенных Штатов, которые решили посетить Украину, должны знать, что "военные действия" России повлияют на способность американского посольства предоставлять консульские услуги.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для сдерживания Владимира Путина и предотвращения вторжения России на Украину.
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