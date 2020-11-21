РФ вводит запрет на въезд 25 граждан Великобритании

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Россия вводит запрет на въезд для 25 представителей Великобритании. Это станет ответом на санкции Лондона по так называемому делу Магнитского, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Дипломат отметила, что Москва не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения по всем сюжетам, связанным со смертью аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.
"Видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных и определять им наказание", – сказала Захарова, добавив, что это является попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства.
Она призвала британские власти отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении Москвы. "Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", – подчеркнула дипломат.
6 июля Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В него попали председатель СК Александр Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи и сотрудники МВД.
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