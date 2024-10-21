Симоньян заявила, что ВС РФ не бьют по Верховной раде, так как это культурное наследие

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Российские вооруженные силы не бьют по Верховной раде, так как здание является культурным наследием. Об этом заявила глава телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что в одной из телепередач ее спросили, понимает ли Украина, почему Россия не бьет по Верховной Раде. Симоньян рассказала, что причина подобного решения уходит в прошлое.

"Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", – высказалась она.

Симоньян также подчеркнула, что немалая часть зданий на Украине являются элементами культуры и истории РФ.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого поинтересовался, собирается ли российский лидер ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского в рамках спецоперации. После отрицательного ответа президента РФ, Беннет связался с украинским лидером, и тот вернулся из бункера в офис, чтобы записать видеообращение. В нем Зеленский сообщил, что ничего не боится.