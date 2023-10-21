Закрыть Балтику для российских судов Латвия может лишь на бумаге – Нилов

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Депутат Государственной думы России от Санкт-Петербурга Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для прохода российских судов только на словах или на бумаге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат, для реализации этих планов властям будет необходимо объявить России войну.

"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге", – отметил депутат.

Ранее сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил своей страны, прежде чем предлагать идеи по закрытию Балтийского моря из-за аварии на газопроводе Balticconnector.

Так он прокомментировал заявление лидера Латвии Эдгара Ринкевича, который допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.