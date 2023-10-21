Российские истребители сбили бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребительная авиация ВКС России за минувшие сутки сбила украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ранее истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью в районе населенного пункта Солдатское.

Кроме того, ВС РФ отбили две атаки отрядов ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. Отмечалось, что украинская сторона потеряла около 40 солдат.

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении