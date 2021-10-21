Матвиенко высказалась об уходе делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила, что во время ее выступления на конференции европейских спикеров делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены", – сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что всегда будут люди, пытающиеся кому-то что-то доказать, даже когда речь идет о пандемии коронавируса. Она считает, что уход делегаций был незаметным, поэтому из этого не стоит раздувать историю. Политик отметила, что она в свою очередь внимательно следила за выступлением председателя сената Польши.

Ранее сообщалось, что делегаты ряда стран ушли с заседания Европейской конференции глав парламентов в Афинах во время выступления председателя Совфеда РФ.

По словам представителя делегации РФ, позднее все они вернулись на свои места, за исключением членов эстонской делегации.