Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко

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Делегаты ряда стран ушли с заседания Европейской конференции глав парламентов в Афинах на время выступления председателя Совфеда РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко", – рассказал представитель делегации РФ.
По его словам, позднее все они вернулись на свои места, за исключением членов эстонской делегации.
Ранее член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу. По словам сенатора, представителям России в ПАСЕ пришло предписание о том, что они могут перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, поскольку не привиты и прибыли из "красной" зоны.
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