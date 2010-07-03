Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии

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Посольство России не имеет отношения к раскрытой контрразведкой Чехии сети агентов, которые якобы работали на спецслужбы РФ, заявил директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

"Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети", – говорится в сообщении.

До этого Коуделка, выступая на конференции по вопросам безопасности в Палате депутатов республики, заявил, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло в прошлом году агентурную сеть, якобы созданную спецслужбами России.

По его словам, она работала через российское посольство в Праге и была связана с российскими спецслужбами, но затем была ликвидирована.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения Швейцарии об активности российских спецслужб. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не приемлет бездоказательные обвинения Берна о некой нарастающей активности российских спецслужб. Такие действия не идут на пользу отношениям между странами. В ведомстве выразили надежду на более ответственный подход Берна к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества.

Весной 2018 года правоохранители Нидерландов арестовали в Гааге россиян, якобы пытавшихся украсть данные из химической лаборатории в Швейцарии.

Достоверность этой информации подверг сомнению глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что подобное событие должно было сразу же попасть в поле зрения прессы.

