В Венгрии заявили, что заблокируют любые попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ

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Венгрия будет блокировать любые попытки Евросоюза (ЕС) наложить санкции на российскую атомную отрасль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, ЕС продолжает пытаться наложить рестрикции, но у него ничего не получится, потому что это противоречит венгерским национальным интересам.

"И мы наложим вето на это", – подчеркнул политик.

В августе Венгрия и Россия подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Это предоставляет возможность начать производство энергетического оборудования. Данный проект стал международным и вызвал интерес у промышленности Венгрии, стран Европы и других государств, заявил вице-президент АО АСЭ, директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.

До этого Еврокомиссия одобрила внесенные Россией и Венгрией изменения в проект атомной электростанции "Пакш-2", которые позволят венгерской стороне построить там два новых реактора вместе с "Росатомом".

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