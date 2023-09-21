Более 1,3 тыс мирных жителей Карабаха остались в расположении миротворцев РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

После прекращения огня в Нагорном Карабахе в расположении миротворцев РФ находятся 1 340 мирных граждан. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.

"В расположении миротворцев продолжают находиться 1 340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием", – передает ТАСС сообщение министерства.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха.



Миротворцы РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек