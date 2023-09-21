ВС РФ нанесли удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли в ночь на 21 сентября групповой удар по объектам военной промышленности и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Подчеркивается, что удар был нанесен ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, уточнили в сообщении.

В понедельник, 18 сентября, ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном украинской стороны.

До этого истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки российских войск "Запад" ударил по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении. Также российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли в общей сложности 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы противника, вооружению и военной технике ВСУ в районах Синьковки, Котляровки, Макеевки и Терны.

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