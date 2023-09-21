Шольц выступил на заседании Генассамблеи ООН перед почти пустым залом – СМИ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке перед почти пустым залом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

"Во время своего выступления в Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке... Олаф Шольц выступал перед почти пустым залом", – указано в сообщении.

Отмечается, что канцлер Германии выступал с речью, в которой обращался ко всему миру. Газета также сообщает, что закончив свою речь, Шольц сразу же покинул зал, не став слушать выступление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ранее канцлер Германии отказался пожимать руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время саммита G20 в Индии. Подобным жестом Шольц хотел выставить Москву изолированной, считает обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Он также отметил, что поведение Шольца является противоположностью дипломатии, поскольку его долг заключается в поиске взаимопонимания с Россией.



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