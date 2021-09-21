В МИД РФ прокомментировали заявления ЕСПЧ по делу Литвиненко

18:38
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заявления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко вызывают немало вопросов и способствуют культивированию русофобии. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вынесение Европейским судом по правам человека 21 сентября постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко вызывает, конечно, немало вопросов не только по существу выводов данного международного органа, но и с точки зрения процедуры и подходов Совета (Европы. – Прим. ред.)", – приводит ее слова РИА Новости.
По мнению Захаровой, ЕСПЧ стремится играть политическую роль, несмотря на то что является международным судебным органом. Она также считает, что своими действиями суд пытается внести вклад в культивирование русофобских настроений.
Согласно постановлению ЕСПЧ, российская сторона не предоставила достаточных доказательств о своей непричастности к смерти Литвиненко, а также не опровергла соответствующие выводы Лондона.
Также суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. В его организме нашли значительное количество радиоактивного полония-210. Предполагается, что в покушении на него принимал участие бизнесмен Борис Березовский, получивший политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В 2013 году предпринимателя нашли мертвым в доме его супруги в британском городе Аскот.
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