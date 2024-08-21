Депутат Останина: комитет ГД поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о планах поддержать доработанный законопроект о выплатах супругам за 20 и более лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина отметила, что депутаты планируют предоставить доработанный проект закона.

"Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", – рассказала она.

Парламентарий добавила, что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгий брак. Поэтому она положительно рассматривает данную инициативу.

Законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение россиян за вступление в брак и его продолжительность, внесли в Госдуму в январе этого года. Как указал председатель ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на это решение повлиял анализ правоприменительной практики, прежде всего региональной. В российских регионах сейчас выплачиваются соцвыплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы, сказал он.

Однако в кабмине проект не поддержали, в том числе из-за недоработанности механизма выплат. Сейчас депутаты устраняют недоработки в проекте закона. Закончить работу планируется к осенней сессии, подчеркнул Нилов.