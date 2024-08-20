Депутат ГД Нилов: дорабатывается законопроект о выплатах за прочный семейный союз

Фото: 123RF/nagaets

Депутаты Госдумы дорабатывают законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж". А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее", – отметил Нилов.

По его словам, в правительстве документ не поддержали, в частности, из-за непроработанности предложенного механизма выплат. Сейчас предстоит проработать этот механизм.

"Сумму выплаты будут делить на обоих супругов или ее будут перечислять на счет одного из супругов, банковский счет которого будет приложен к заявлению", – пояснил депутат.

Он добавил, что недочеты постараются устранить к осенней сессии.

Документ был внесен в ГД 21 января 2024 года. По словам Нилова, на подобное решение повлиял анализ правоприменительной практики, прежде всего региональной. Он рассказал, что в субъектах РФ сейчас выплачиваются социальные выплаты семьям, празднующим юбилей со дня свадьбы.

При этом их наличие и размер зависит от региона, добавил Нилов. Он отметил, что нельзя дискриминировать людей в зависимости от места их проживания.

