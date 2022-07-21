Стивен Кинг попытался отречься от своих слов про Бандеру

Фото: Фото: ТАСС/Zuma/Ricky Fitchett
Американский автор Стивен Кинг попытался отречься от слов о нацистах в беседе с пранкерами из России Вованом и Лексусом.
Пранкеры спросили писателя о том, что он думает о Бандере. Он ответил, что этот человек был великим.
"Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды", – написал Кинг в Twitter.
При этом большинство пользователей обвинили писателя во лжи и попытке отрицать очевидное.
"Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра. А сейчас вы просто отрицаете слова, которые были записаны. Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся", – написал один из пользователей.
Другой участник спора назвал очевидным то, что Кинг считает пособника нацистов Бандеру, убивавшего евреев, великим человеком. Еще один пользователь заметил, что следовало бы лучше ничего не говорить о людях, о которых человеку мало известно. Он подчеркнул, что Бандера является военным преступником.
В Сети также выразили удивление, что Кинг был готов в поддержку Украины "написать кошмарную пропагандистскую ложь" о действиях РФ.
"Бандера был украинским нацистом, который открыто сотрудничал с самыми худшими из гитлеровских "эскадронов смерти". У меня больше нет кумира", – говорится в одном из постов в соцсети.
Ранее Стивен Кинг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов написать книгу о "жестоких русских" на Украине.
Пранкеры представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В разговоре с фантастом они от имени президента Украины попросили его подумать над новым сюжетом для книги, который рассказывал бы о "жестоких русских" и "ни в чем не повинных националистах".
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