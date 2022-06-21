Сына Медведева приняли в "Единую Россию"

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Политическая партия "Единая Россия" приняла в свои ряды Илью Медведева, сына председателя фракции Дмитрия Медведева.

"Партийный билет Илье Медведеву секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии", – говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Медведев отметил, что собирается принимать активное участие в работе. Оказалось, что у него уже есть планы по развитию детского и любительского спорта, образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и по многим другим направлениям деятельности партии.

Дмитрий Медведев полностью поддержал своего сына в решении стать членом фракции, ведь для него принципиально важно, чтобы его близкие имели четкую позицию касательно политической ситуации на сегодняшний день, рассказал помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.

Ранее московское отделение "Единой России" начало подготовку к муниципальной кампании.

Заместитель секретаря московского городского регионального отделения (МГРО) партии Кирилл Щитов отметил, что в качестве помощи кандидатам "Единая Росссия" готова задействовать партийные проекты.

Председатель совместного оперативного штаба по поддержке экономики Москвы Владимир Платонов оценил положительно данную инициативу.