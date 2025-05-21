Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Путина

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Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от оскорблений в адрес Владимира Путина на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, пишет ТАСС.

Конгрессмен Билл Китинг пытался заставить Рубио последовать его примеру и назвать главу России "военным преступником". Однако госсекретарь США отметил, что в ходе украинского кризиса действительно были случаи, которые можно считать военными преступлениями, но, по его словам, чтобы положить конец конфликту, нужно вести диалог с Путиным.

Законодатель перебил Рубио, обвинив его в уклончивости и попытке избежать прямого ответа. Госсекретарь, в свою очередь, пояснил, что таким образом пытался дать ответ на вопрос Китинга в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине, добавив, что выяснению ответственности за военные преступления сейчас не место.

"В настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить конфликт", – подчеркнул он.

Тем не менее конгрессмен вновь упрекнул его в отказе дать четкий ответ. Более того, и дальнейшие попытки Рубио подробно изложить свою позицию также встретили выкрики и оскорбления со стороны законодателя.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее комментировал оскорбительный лексикон в адрес Путина со стороны США, заявив, что это является частью политической культуры американского истеблишмента. По его мнению, таким политикам не хватает внутреннего чувства такта, в то время как сам президент России никогда не позволяет себе оскорблять коллег, даже из недружественных стран.