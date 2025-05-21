Пентагон заявил о наблюдении за кинетическим оружием РФ в космосе

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Командующий космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил во время слушаний в сенате США, что РФ якобы уже разработала и использовала кинетическое оружие в космосе.

"В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите", – цитирует генерала ТАСС.

В частности, по утверждению Салтцмена, российские военнослужащие якобы выпустили на орбиту некое кинетическое оружие, которое в дальнейшем может использоваться в том числе против американских спутников.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что обсудит с Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

В октябре прошлого года страны БРИКС выступили за предотвращение размещения оружия в космосе. Кроме того, государства, входящие в объединение, выступили за принятие правового многостороннего документа об обеспечении глобальной безопасности в этой сфере.