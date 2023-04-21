Захарова попросила Писториуса запомнить свои слова о приемлемости тактики ударов ВСУ по РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова попросила главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса запомнить свои слова о приемлемости тактики ударов Вооруженных сил Украины по Российской Федерации.

"Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что все, включая министра обороны Германии, должны запомнить его слова. Она отметила, что при случае сможет их напомнить.

В связи с заявлением Писториуса представитель МИД РФ поинтересовалась, стало ли известно Минобороны Германии, кто совершил диверсии на "Северных потоках". Захарова также задала вопрос, действует ли данная приемлемая тактика ударов по ликвидации важного для Германии инфраструктурного проекта.

"Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности", – заключила Захарова.

Ранее в СМИ сообщили, что Писториус счел "нормальным", что Вооруженные силы Украины атакуют территорию России.

По словам министра обороны Германии, принимая решения о поставках оружия Киеву, Западу необходимо помнить, каким образом ведется конфликт. Он подчеркнул, что при просьбе Киева о поставках типа бомб, запрещенных в мире, нужно отвечать отказом.

