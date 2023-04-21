Артиллерия группировки "Центр" поразила около 100 целей войск Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около 100 целей украинских войск. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки подполковника Александра Савчука сообщает РИА Новости.

"В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Центр" с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около 100 целям противника", – заявил он.

Савчук рассказал, что ВСУ пытались атаковать позиции российских подразделений на торском и червонодибровском участках, но в результате удара штурмовой авиацией и артиллерией ВС РФ, были отброшены на ранее занимаемые позиции.

На краснолиманском направлении по сосредоточению техники и живой силы ВСУ был нанесен удар неуправляемыми ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-35, сообщил офицер. Он также добавил, что оперативно-тактическая авиация группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских сил.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут". Кроме того, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта украинских сил в ДНР.