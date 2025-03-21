Депутат Милонов призвал повысить зарплату некурящим сотрудникам

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Некурящим сотрудникам следует повысить зарплату. Такое мнение News.ru озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что эта мера не только будет стимулировать граждан к здоровому образу жизни, но и повысит их эффективность на работе. По его словам, работодатели также могут дать несколько дополнительных дней отпуска некурящим сотрудникам.

"Это выгоднее для работодателя. Курящий сотрудник постоянно болеет, гадит воздух, от него воняет, как от пепельницы. Поэтому, в общем, если человек не курит, то надо поощрять", – пояснил Милонов.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что некурящие работники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, среднестатистический курящий месяц "просто гуляет по коридорам от курилки до своего рабочего места". Он указал на необходимость стимулировать механизмы поддержки некурящих сотрудников.