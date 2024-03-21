Захарова назвала призыв применять любое оружие против РФ подстрекательством к терроризму

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Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что США должны позволить Украине применять против РФ любое оружие, является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Трасс до этого заявила, что хотела бы, чтобы Украина получила от США разрешение на использование всевозможных видов оружия и тактик против РФ. Заявление было сделано в разговоре с украинским изданием.

"Это прямое подстрекательство к терроризму!" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

До этого начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что помощь Запада Украине может пойти дальше поставок вооружения. Он считает, что Североатлантическому Альянсу следует быть готовым к разному развитию ситуации.

