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Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его "менеджеры" не смогут переломить ход конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Гражданам Украины нужно четко понять, что когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. – Прим. ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет", – заявил Кривонос.

Он также добавил, что Зеленский не справляется с задачей по обеспечению армии ресурсами. Кривонос напомнил, что у президента Украины есть 5–6 менеджеров, однако род их деятельности неизвестен.

В заключение генерал добавил, что с такими "менеджерами" все будет провалено, а мобилизация не даст результата.

До этого экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил страну в недостаточной помощи армии. Он указал, что оборонительных сооружений введено в эксплуатацию менее 10%. По его мнению, в стране правительства нет, а парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.

