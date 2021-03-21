Посол РФ назвал отношения России и Великобритании "практически мертвыми"

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин оценил отношения между Российской Федерацией и Великобританией в политической сфере. Об этом он рассказал в эфире радиостанции LBC.

"Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы", – заявил дипломат.

При этом Келин отметил, что на данный момент у Лондона и Москвы нет различий в идеологии, как это было в советский период. Именно поэтому, подчеркивает посол, российская сторона не понимает подобного поведения британских коллег.

Андрей Келин также напомнил, что в Великобритании назвали Россию в качестве одной из стран, от которых исходит угроза. При этом доказательств предоставлено не было. Россия же, в свою очередь, готова к диалогу с британскими коллегами и неоднократно предлагала обсудить кибервопросы.

Ранее в марте власти Великобритании объявили о готовности продолжать оказывать поддержку странам Восточной Европы в противостоянии угрозам, которые исходят от России. В частности, это касается Украины.

