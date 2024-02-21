В Совфеде поддержали идею денонсировать договор 1990 года с ФРГ

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Необходимо денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" 1990 года с ФРГ, потому что она игнорирует его положения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Денонсировать документ, который известен как договор "Два плюс четыре", призвал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. Он был заключен между ФРГ, ГДР, США, Францией, Великобританией, СССР в Москве 12 сентября 1990 года и вступил в силу в марте 1991 года.

Гемпель заявил, что вся немецкая община полуострова поддерживает данную позицию. По его словам, немцы Крыма обеспокоены действиями и политикой ФРГ в отношении РФ.

Он также напомнил, что документ определял прочную основу для создания надежного и справедливого мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.

Цеков уточнил, что поддерживает позицию Гемпеля. По мнению сенатора, "его мнение попало в "десятку".

Ранее исследование показало, что немцы перестали считать Россию главным врагом, как это было в прошлом году. Жителей Германии больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 19 февраля заявляла, что Европейский союз готовит 13-й санкционный пакет, который в том числе затронет вопрос поставок России БПЛА. По ее словам, пакет почти согласован.

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