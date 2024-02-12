Исследование показало, что жители Германии перестали видеть в РФ главную угрозу

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Немцы перестали считать РФ врагом номер один. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено в рамках доклада Munich Security Index 2024.

Согласно опросу, Россия заняла седьмую строчку рейтинга угроз, хотя год назад занимала первую. Жителей Германии больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства, указано в материале.

В публикации отмечено, что представители Японии и Великобритании продолжают считать РФ одной из главных угроз (первое место), Канады (третье место) и Америки (четвертое место).

По оценке составителей доклада, хотя украинский конфликт и "ознаменовал собой смену эпохи" для стран G7, спустя два года "появились признаки того, что его влияние на восприятие угроз ослабевает". Так, среди стран объединения РФ в рейтинге поднялась с 15-го места в 2021 году до 1-го в 2022-м, а в прошлом году спустилась на четвертое.

Также по результатам исследования Китай, Индия и Южно-Африканская Республика (ЮАР), как и раньше, считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не смогла определиться со своим ответом.

Уточняется, что опрос проводился с 24 октября по 16 ноября 2023 года, в нем поучаствовали 12 тысяч человек из стран "Большой семерки" и некоторых государств БРИКС.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сказал, что заявления со стороны западных стран о якобы плане нападения РФ на НАТО – информационная война, чтобы оправдать нынешнюю гибридную агрессию Запада против России.