Глава крымских немцев Гемпель призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

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Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Современная Германия игнорирует положения договора от 12 сентября 1990 года "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанного при объединении ГДР и ФРГ", – заявил он.

Данный договор был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве.

Гемпель напомнил, что, согласно договору, страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников. Однако, по его мнению, нынешние власти Германии попрали данные соглашения.

Он заявил, что данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова и выразил сожаление, что Германия так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами.

Ранее Калининградский областной суд признал геноцидом действия нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в годы Великой Отечественной войны.

В общей сложности дело состоит из 15 томов, часть из которых содержит государственную тайну. Местная прокуратура установила, с 1941 по 1945 год в современных границах Калининградского региона немецко-фашистские бойцы и их пособники ликвидировали свыше 114 тысяч советских граждан.