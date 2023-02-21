Сингапурский экс-дипломат заявил, что большая часть мира не доверяет Западу

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Экс-дипломат Сингапура, научный сотрудник Института азиатских исследований Кишор Махбубани заявил о недоверии большинства стран мира Западу в вопросе конфликта на Украине. Об этом он написал в статье для издания SCMP.

Махбубани напомнил, что 85% государств в мире отказались вводить санкции против России. Он объяснил это тем, что страны испытывают недоверие к Западу и не верят в черно-белую версию возникновения конфликта.

Он также подчеркнул, что те, кто беспристрастно наблюдает за развитием кризиса на Украине, считают, что его можно было предотвратить.

"По иронии судьбы те, кто громче всех предостерегал НАТО от бесконечного продвижения и приближения к границам России, были одними из лучших западных стратегических умов – Джордж Кеннан, Оуэн Харрис и Генри Киссинджер", – заявил Махбубани.

Экс-дипломат также заявил, что симпатии в мире по отношению к Москве растут, так как Россия успешно сражается с превосходящей ее возможности экономикой Запада.

Ранее обозреватели Financial Times заявили, что Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к РФ. Руководители южных стран на Мюнхенской конференции по безопасности были больше обеспокоены ростом инфляции, вопросами продовольственной безопасности и ценами на энергоносители, чем конфликтом на Украине.

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