Австрия заявила США, что продолжит продвигать проект "Северный поток – 2"

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна продолжит продвигать проект "Северный поток-2".

Об этом Курц сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии", – сказал канцлер журналистам.

Он подчеркнул, что у Австрии не было проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России не стала лучше, чем в США. Россия привлекательнее для нас в этом вопросе, отметил Курц.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток – 2" может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации из-за новых поправок к газовой директиве Евросоюза. Согласно им, ЕС может запретить использовать газопровод больше чем наполовину.

Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Против проекта выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что российский газопровод якобы угрожает энергетической независимости ЕС. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.