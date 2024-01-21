Белоруссия будет расценивать нападение на своих союзников как агрессию против себя

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Белорусская сторона в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил в эфире телеканала СТВ.

"Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь", – поделился он.

В конце прошлого месяца белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил президенту об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны.