Думский комитет по СНГ рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР

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Комитет Госдумы по СНГ рассмотрит проект обращения к Владимиру Путину по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Леонида Калашникова.

"В соответствии с поручением (спикера Госдумы Вячеслава. – Прим. ред.) Володина, которое пришло в совет Думы на обращение, он его отправил ко мне в комитет", – сказал он.

По словам Калашникова, также документ оценят правовое управление Госдумы и министерство иностранных дел РФ.

"Будем прорабатывать. Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту. – Прим. ред.)", – пояснил депутат.

Также он отметил, что в Госдуме подумают о приглашении представителей ДНР и ЛНР на обсуждение документа.

Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" ранее внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение, признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главы думских фракций проведут консультации по инициативе о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующей неделе.