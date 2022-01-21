Думский комитет по СНГ рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР

Фото: AP Photo/Andriy Dubchak
Комитет Госдумы по СНГ рассмотрит проект обращения к Владимиру Путину по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Леонида Калашникова.
"В соответствии с поручением (спикера Госдумы Вячеслава. – Прим. ред.) Володина, которое пришло в совет Думы на обращение, он его отправил ко мне в комитет", – сказал он.
По словам Калашникова, также документ оценят правовое управление Госдумы и министерство иностранных дел РФ.
"Будем прорабатывать. Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту. – Прим. ред.)", – пояснил депутат.
Также он отметил, что в Госдуме подумают о приглашении представителей ДНР и ЛНР на обсуждение документа.
Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" ранее внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение, признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главы думских фракций проведут консультации по инициативе о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующей неделе.
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